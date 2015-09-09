Столичные полицейские похвастались успехами раскрытия преступлений по горячим следам (инфографика)

Соответствующие данные столичные полицейские разместили на странице в Facebook.

Так, они сравнили количество преступлений за два месяца своей работы: в период с 4 июля по 3 августа и с 4 августа по 3 сентября.

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Отмечается, что раскрытие преступлений, связанных с кражами личного имущества, наркотиками, нанесением телесных повреждений, нарушением ПДД и грабежа, значительно увеличилось.