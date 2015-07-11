Российский журналист создаст телеканал в оккупированном Донецке - СМИ

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на The Guardian.

По словам Бабицкого к такому решению его подтолкнуло однобокое, по его мнению, освещение конфликта на Донбассе западными СМИ.

Журналист сообщил, что финансировать канал будет донецкий бизнесмен, который не связан с властью "ДНР". При этом его имя Бабицкий не назвал.

В эфире телеканала планируется "свободное обсуждение политического решения кризиса".

"Мы хотим отойти от языка ненависти, чтобы использовать более подробный анализ и попытаться передать голоса с обеих сторон", - заявил Бабицкий.

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Однако на вопрос, будет ли канал критиковать боевиков, российский журналист не ответил.

Бабицкий был уволен с "Радио Свобода" в сентябре 2014 года. Сам журналист считает, что увольнение связано с его позицией относительно Украины. Он опубликовал видео мирных жителей, которые якобы были убиты бойцами "Айдара".

До этого Бабицкого отстраняли от работы на радиостанции за поддержку аннексии Россией Крыма. По официальной версии, он был уволен в связи с реорганизацией.

Андрей Бабицкий стал известен благодаря своим репортажам времен чеченских войн. В России его называли предателем, так как он поддерживал чеченцев и критиковал действия Кремля.

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