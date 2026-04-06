В Харькове в начале недели объявили І уровень опасности

Синоптики предупреждают о сильном ветре сегодня в городе и по области.

В Харькове на сегодня, 6 апреля, объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для жителей Харьковской области.

"Днем 6 апреля по городу и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в прогнозе.

В связи с этим синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

6 апреля в Харьковской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем возможен небольшой дождь. Ветер будет 7–12 м/с, днем местами порывы до 15–20 м/с. Днем воздух по области прогреется до 15–20°, а в Харькове ожидается 18–20°.

7 апреля прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью пройдет дождь, днем – небольшой дождь. Ветер будет 7–12 м/с, ночью возможны порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит 2–7° тепла, днем 8–13°.

8 апреля также будет облачно с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой дождь с мокрым снегом, днем – небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит 1–6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до 0–3°, а днем похолодает до 6–11°.

