6 апреля в Киеве будет последний теплый день перед резким похолоданием

Начало недели в Киеве будет теплым, но с дождями и ветром. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение дня 6 апреля воздух прогреется до +12°...+16°. Ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня пройдет дождь.

Ветер усилится до 7-12 м/с, скорость порывов будет выше. Атмосферное давление пониженное, 743-745 мм ртутного столба.

Погода сегодня - прогноз на 6 апреля

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +5°, днем +14°, дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +14°, дождь.

В Ровно сегодня облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +14°, дождь.

В Тернополе 6 апреля ночью +5°, днем +14°, облачно с прояснениями, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +14°, дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +14°, дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +3°, днем будет +17°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +14°, дождь.

В Виннице сегодня будет +3°...+17°, облачно с прояснениями, дождь.

В Житомире в понедельник ночью +3°, днем +16°, облачно с прояснениями, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+16°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черкассах сегодня ночью +3°, днем +18°, облачно с прояснениями, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +19°, облачно с прояснениями, дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+19°, дождь.

В Одессе 6 апреля - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +5°, днем +18°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +5°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +18°, дождь.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +3°, а днем +16°, облачно с прояснениями, дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +17°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +5°...+18°.

В Краматорске сегодня будет переменная облачность, температура ночью +3°, днем +17°.

В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +4°, днем +16°.

