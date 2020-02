В марте пройдут концерты группы ROCK PRIVET

Парни переделали самые известные поп-хиты в мощные рок-треки и покорили YouTube.

Считаете себя убежденным рокером? Спорим, после концерта Rock Privet вы будете напевать песни МакSим, Сергея Жукова, Филиппа Киркорова и Леонида Агутина?

Специально для вас, любителей тяжелейшего, парни переделали самые известные поп-хиты в мощные рок-треки. Как им это удалось? Смело, громко и драйвово! Это невозможно описать, но можно прочувствовать на живом шоу Rock Privet. Убедитесь сами, что даже самая попсовая песня в их исполнении заряжается мощными тяжелыми киловаттами.

Их громогласные каверы слышал каждый. Они повсюду: в самых крутых барах, на радио, в миксах, в наших плейлистах. Парни показывают, как могли бы спеть попсу самые известные западные рок-коллективы. Как вам: “Хали-гали, паратрупер” в стиле Green Day, “Стыцамен” от Bring Me The Horizon, “Половинка” System Of A Down и так далее.

Невероятные музыкальные трансформации от Rock Privet покорили YouTube. И теперь у вас есть возможность услышать их вживую. А еще музыканты готовятся представить свои новые творения.

Команда не раз выступала в клубах и на больших концертных площадках. Это всегда было жарко, громко, с диким слэмом в зале. Теперь наша очередь оценить сумасшедшую энергетику Rock Privet.

Харьков, 12 марта, билеты можно купить тут.

Киев, 13 марта, билеты можно купить тут.