Выпускники из Крыма могут прикрепиться к украинским школам и сдать экзамены - Минобразования

Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказала первый заместитель министра образования Инна Совсун во время брифинга в Кабинете министров.

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"Так называемые аттестаты в школах Крыма, (выпускники) не могут сделать с этими аттестатами абсолютно ничего, кроме как поступить в университеты в Крыму, потому что эти аттестаты выданные школами, которые сформированы властью, которая никем не признается. И для детей из Крыма единственная возможность так же, как для детей из зоны конфликта на Донбассе, это прикрепление и экстернатом сдача экзаменов в украинских школах, потому что документы, которые выдаются в Крыму, не только образовательные документы, не имеют никакой юридической силы. Поэтому единственный вариант - прикрепление к учреждениям школьного образования в Украине, сдача экзаменов и поступление через ВНО", - объяснила она.

Напомним, с 27 февраля 2014 вооруженные люди без опознавательных знаков блокировали и захватывали военные, пограничные и государственные объекты в Крыму.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

18 марта в Кремле Владимир Путин и представители нелегитимной власти Крыма подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов.

Практически все страны мира не признали территориального деления Украины, осудив действия Кремля.