В Минобразования рассказали, как изменятся правила поступления в вузы в 2015 году

Решение было принято в ходе переговоров со студентами вузов I-II уровня аккредитации, вышедшими на акцию протеста под зданием Министерства, сообщает Новое время.

Так, в МОН подтвердили, что абитуриенты, которые поступают на основе диплома младшего специалиста, имеют право сдавать вступительные экзамены и учиться в вузах 3-4 уровня аккредитации по сокращенным программам подготовки

Представители Минобразования и студентчества обсудили вопрос отмены медицинской справки 086. В ведомстве сообщили, что эта справка не предоставляла гарантии медицинского состояния абитуриентов, поскольку особое беспокойство студентов вызвал вопрос заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем (например, туберкулез). В МОН разъяснили, что даже наличие такого заболевания, подтвержденного справкой, не является основанием для отказа в доступе к высшему образованию.

Читайте такжеУкраинские вузы попали в рейтинг лучших университетов мираВместе с тем в Министерстве отметили, что обязательный медицинский осмотр в начале учебного года должен оценивать реальное состояние здоровья студентов. В таком случае, отметили в ведомстве, отпадает необходимость представления медицинских справок при поступлении.

В МОН также подчеркнули, что сертификат ВНО для вступления в вузы Украины будет действительным лишь на протяжении одного года. Минобразования также заявило, что в 2015 году меняется система рейтингования: для всех предметов будет устанавливаться минимальный "сырой" балл, который необходимо набрать для того, чтобы получить сертификат ВНО.

Ранее ведомство отказалось от лимита на число заявлений, поданных одновременно. В этом году можно было подавать документы не более чем в пять вузов, по три направления в каждом.