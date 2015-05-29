Санкции США против Крыма останутся в силе независимо от действий РФ на Донбассе – Пайетт

Об этом посол США в Украине написал Джеффри Пайетт в Twitter.

«Санкции в отношении Крыма останутся в силе, независимо от действий России в восточной Украине, прекращение огня согласно Минским договоренностям», - сообщил он.

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«Санкции США разработаны таким образом, чтобы Россия ответила за незаконную аннексию Крыма, но чтобы не нарушить свободный поток информации для местного населения», - добавил Пайетт.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе было создано так называемую Донецкую и Луганскую «народные республики». РФ поставляет оружие террористам и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.

Также в 2014 году США и ЕС ввели ряд санкций в отношении представителей нелегитимной крымской власти, а в декабре 2014 года президент США Барак Обама распорядился запретить торговлю и инвестирование в оккупированный Россией Крым.