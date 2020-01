Нобелевский комитет обозначил Ивана Франко россиянином

Франко несколько раз побывал в Российской империи и год прожил под временной российской оккупацией Львова 1914-1915 годов. Но Россия никогда не была страной проживания украинца.

На официальном сайте Нобелевского комитета украинского поэта, писателя и литературоведа Ивана Франко записали российским гражданином.

Об этом в Facebook сообщил директор дома Франко во Львове Богдан Тихолоз.

Франко номинировали на нобелевскую премию по литературе в 1916 году, но одна из основных причин, почему украинец так ее и не получил, была его смерть, объяснил Тихолоз.

Тихолоз подчеркивает, что писатель никогда не был гражданином Российской Федерации, даже формально, а всю жизнь он жил под правлением империи Габсбургов.

Франко несколько раз побывал в Российской империи и год прожил под временной российской оккупацией Львова 1914-1915 годов. Но Россия никогда не была страной проживания украинца.

«Поэтому даже по сугубо формальным критериям страна (country) Ивана Франко – это отнюдь не RUSSIAN FEDERATION (RU) now UKRAINE (UA) (как указано в базе данных Нобелевского комитета), а скорее AUSTRIA (AT) now UKRAINE (UA)», – пояснил ученый.

Тихолоз также отметил, что Дом Франко во Львове выступает с инициативой официального обращения с требованием исправить досадную ошибку в атрибуции гражданства Ивана Франко.

