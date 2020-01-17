В Одессе в магазине разгорелся скандал из-за украинского языка (видео)

Видно, что покупатель вел себя максимально корректно.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

В Одессе покупатель и пьяная продавщица супермаркета повздорили из-за украинского языка.

Продавщица нахамила покупателю и матом предложила ему убираться домой. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Xydessa.

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В ролике видно, как нетрезвая сотрудница магазина хамит покупателю: "П**дуй к себе домой и там разговаривай на украинском языке".

Видно, что покупатель вел себя максимально корректно и даже сказал ей: "Пожалуйста, можете не говорить со мной по-украински. Это ваше дело, я вам не запрещаю".

Однако продавщица продолжила оскорблять мужчину: "В Одессе ты не будешь разговаривать на украинском… Ты, п*здюк, бл*дь, в Одессе никто не разговаривает на украинском языке!".

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