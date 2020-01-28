Заместитель директора ГБР Бабиков рассказал, как относится к Революции Достоинства

Бабиков назвал революцию Достоинства имевшими место объективными событиями.

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков, ранее работавший в юридической фирме Aver Lex, которая представляла интересы экс-президента Украины Виктора Януковича в судах, сказал, что Революция достоинства произошла из-за того, что «верхушка не понимала другое общество».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

«Что касается Революции достоинства, она произошла именно потому, что в обществе назрели отношения, когда верхушка не понимала другое общество. Революция - это имевшие место объективные события», - заявил он.

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Однако, по словам Бабикова, органы досудебного расследования должны выяснить и исследовать все обстоятельства, о которых заявляет как одна сторона, так и другая». «Именно таким образом может быть обеспечено объективное выяснение и предоставление обществу ответов о том, что имело место в 2014 году», - добавил Бабиков.

Как сообщал УНИАН, после отказа властей Украины от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года на центральных улицах Киева и других городов Украины начались массовые акции протеста. Последующая эскалация противостояния привела к требованиям отставки правительства и президента страны Виктора Януковича, а также к столкновениям протестующих с сотрудниками правоохранительных органов.

Больше всего людей погибло в феврале 2014 года во время столкновений с силовиками в центре Киева, а также от пуль снайперов - более 100 человек, сотни были ранены.

Акции протеста продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже – Революция достоинства.