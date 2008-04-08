В Америке объявлены лауреаты Пулитцеровской премии

Газета Washington Post получила Пулитцеровскую премию в шести номинациях.

Среди них - самая престижная награда в номинации «За журналистику в интересах общества», передает Би-Би-Си.

Премии удостоилась серия публикаций о плохом лечении американских солдат в госпитале Walter Reed в Вашингтоне. Публикации вызвали бурю негодования в стране и привели к отставке министра сухопутных войск и одного из армейских генералов.

Корреспонденты Washington Post Дана ПРИСТ и Энн ХАЛЛ и фотограф Мишель дю СИЛЛЬ в подробностях описали, как госпиталь Walter Reed кишел мышами и тараканами, а раненые солдаты по много месяцев были вынуждены ждать компенсации по инвалидности.

Washington Post также премировали за освещение убийства 32 человек в Технологическом университете Вирджинии в номинации "Срочная новость".

В номинации "Лучший международный репортаж" премию получил Стив ФАЙНАРУ за серию публикаций о частных охранных фирмах в Ираке.

Колумнист Washington Post Стивен ПЕРЛСТАЙН получил премию Пулитцера за "исследование экономических бед страны с мастерской ясностью".

Корреспонденты газеты Джо БЕКЕР и Бартон ГЕЛЛМАН были премированы в номинации "лучший репортаж о национальной политике" за статьи о механизмах влияния вице-президента Дика ЧЕЙНИ.

Также награды удостоился очерк газеты о скрипаче мирового уровня, который играл в метро для равнодушных пассажиров.

Премию за журналистское расследование поделили две газеты: New York Times - за публикации о токсичных компонентах лекарств и других товаров, импортируемых из Китая, а Chicago Tribune - за выявление недостатков в государственных стандартах безопасности игрушек и других товаров для детей.

Премия за лучший фоторепортаж досталась агентству Рейтер, которое раньше не получало Пулитцеровские премии, за снимок, на котором был изображен японский фотограф, убитый во время антиправительственных демонстраций в Бирме в прошлом году.

Премия Пулитцера названа по имени американского газетного магната Джозефа Пулитцера, который умер в 1911 году. Первые премии были присуждены в 1917 году, так что нынешний сезон - уже 92-й.

Премии по литературе, драматургии и музыке присуждаются только гражданам США; в журналистских номинациях претенденты могут быть гражданами любой страны, но их произведения должны быть опубликованы в американских газетах.

По всем номинациям лауреаты получают по 10 тысяч долларов. Исключение составляет высшая премия - за журналистику в интересах общества. За это дают золотую медаль.