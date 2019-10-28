Полиция не будет выселять ветеранов из блокпоста в Золотом

В Нацполиции говорят, что правоохранители прибыли на блокпост Золотое-4 к ветеранам «с целью обычной проверки».

Полиция не будет выселять ветеранов АТО/ООС из Золотого-4, а присутствие полицейских является необходимым мероприятием в районе проведения Операции объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции со ссылкой на заявление заместителя главы ГУНП Вадима Трояна 28 октября.

Читайте такжеВ полиции утверждают, что никакого оружия не использовали против военных в стычке возле Золотого

По словам Трояна, полиция прибыла на блокпост Золотого к ветеранам «с целью обычной проверки».

«Такая проверка является нормальным действием, поскольку территория, где расположен населенный пункт Золотое-4, относится к зоне проведения Операции Объединенных сил», – сказал Троян, добавив, что в опасной зоне так нужно работать каждый день.

Одновременно Троян опроверг слухи о намерении выселить ветеранов из Золотого-4 и призвал не спекулировать на этой теме.

"Я считаю, что сейчас спекулировать на любых моментах, даже в простых словах, мол, "кто кого будет штурмовать", нельзя", - подчеркнул Вадим Троян.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетил Золотое-4, где встретился с добровольцами "Национального корпуса" и ветеранами полка "Азов", которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе. У президента состоялся разговор с добровольцами на повышенных тонах. После чего последние заявили, что не собираются покидать Золотое и не позволят отвод войск.

1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске договорились о начале разведения войск в Петровском и Золотом. Согласно договоренностям, стороны должны отвести свои войска и вооружения на расстояние 1 километр от линии разграничения.

Разведение должно начаться 7 октября при условии соблюдения в течение семи дней режима тишины, однако боевики продолжают вести обстрелы. 7 октября руководитель МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в районе Петровского и Золотого откладывается из-за обстрелов контролируемыми Россией боевиками. В Офисе президента подчеркнули, что разведение сил вблизи Золотого на Луганщине невозможно без устойчивого прекращения огня, поэтому пока этот процесс отложен.

15 октября специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик заявил, что по итогам очередного заседания в Минске на переговорах ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе не смогли договориться о разведении сил в Золотом и Петровском.