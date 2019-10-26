Ветераны АТО не собираются покидать Золотое после разговора с Зеленским (видео)

"Азовец" Денис, который на повышенных тонах пообщался с президентом, рассказал о дальнейших планах добровольцев по блокаде разведения войск на этом участке линии соприкосновения.

Ветераны боевых действий на Донбассе не собираются покидать поселок Золотое-4 после сегодняшнего разговора с президентом Владимиром Зеленским.

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Об этом заявил ветеран полка «Азов» Денис (позывной «Янтарь»), который принял участие в беседе с Зеленским.

«Не знаю, какой у него [Зеленского] дальше план, но мы будем оставаться тут дальше пока будет угроза бессмысленного разведения и утраты территории Украины», — заявил он видеокомментарии Telegram-каналу «Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї».

«Янтарь» заверил, что они будут действовать в рамках закона.

По его словам, посыл президента был таков, что он просто хотел пообщаться с ветеранами, которые сейчас находятся вблизи линии соприкосновения.

«Мы так думаем, что скоро запланировано разведение войск», — добавил ветеран «Азова».

Как сообщал УНИАН, сегодня Владимир Зеленский посетил Золотое-4, где встретился с добровольцами «Национального корпуса» и ветеранами полка «Азов», которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе.

Напомним, разведение сил в Золотом и Петровском должно было начаться 7 октября. Сроки разведения нарушились из-за того, что террористы обстреляли населенные пункты.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что для начала процесса разведения тишина должна продержаться не менее 7 дней.

Впоследствии в Офисе президента сообщили, что разведение сил в Золотом пока отложили из-за обстрелов.