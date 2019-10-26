"Я же не лох!": Зеленский приехал в Золотое и поспорил с добровольцами (фото, видео)

Президент приехал к добровольческому батальону.

Президент Владимир Зеленский посетил добровольческий батальон на участке разведения сил в Золотом.

Об этом сообщает один из телеграмм-каналов Национального корпуса.

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"Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Серьезный разговор об отводе и фронте", - говорится в сообщении.

Бойцы решили угостить главу государства чаем и пригласили присесть. На ролике слышен голос бойца, который сказал президенту - "Мы ж гостеприимные, садитесь, пообщаемся".

В то же время Зеленского возмутил вопрос о возможной встрече с ветеранами по поводу протестов "Нет капитуляции".

Военнослужащий ООС спросил президента, встретится ли он с ветеранами по поводу акций Нет капитуляции, прошедших по всей Украине:

«Люди требовали встречи», - сказал военный.

«Я пришел тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать», - ответил Зеленский.

На утверждение военного, что президенту передали информацию об акциях протеста в Украине и о желании участников встретиться с ним, Зеленский ответил:

«Кто мне передал? В Украине вчера прошел дождь, вот что мне передали».

Военный по имени Денис объяснил, что ветераны передали губернатору [Николаевской области - ред.] Стаднику письмо с требованием встречи с президентом.

«Он мне передал, я прочитаю. Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери. А ты меня не переводи на акции», - сказал Зеленский.

«Я хотел увидеть в глазах понимание. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводит меня на другую тему», - добавил Зеленский, еще раз пообещав прочитать письмо.

Так же Зеленский заявил, что ему безразлично с кем подписывать перемирие. Главное - вернуть территории и прекратить войну, в которой гибнут люди.

Напомним, 1 октября в Минске договорились о разведении войск в Луганской области. Разведение должно было начаться 7 октября, но его перенесли из-за постоянных обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

Последний раз боевики обстреляли позиции военных на участке разведения войск возле Петровского 25 октября.

Осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения - в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Возле Золотого и Петровского разведение тогда состоялось, но не сохранилось. Летом 2019 года, после смены власти в Украине, провели разведение возле Станицы Луганской.