Новое разведение сил на Донбассе сорвано

Глава МИД Вадим Пристайко напомнил, что разведению сил в Петровском и Золотом должен предшествовать режим прекращения огня в течение 7 дней, но боевики продолжают обстрелы.

Разведение сил в районе населенных пунктов Петровское и Золотое откладывается из-за обстрелов контролируемыми Россией боевиками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве.

"Сегодня должно было начаться разведение, и действительно об этом договорились в Минске наши переговорные команды. К большому сожалению, вы знаете сами, что несколько дней назад были обстреляны и Петровское, и Золотое, а насколько вы помните, наше решение было о том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом участке сохраняется мир и не происходят обстрелы", - заявил Пристайко.

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Глава МИД отметил, что теперь снова надо ждать, пока пройдет следующий период в семь дней, который "должен доказать, что стороны имеют серьезные намерения и готовы к дальнейшим шагам – которыми будет разведение".

По его словам, разведением предусмотрен отход украинских бойцов, но фортификационные сооружения останутся.

«Если мы увидим, что та сторона не выполняет, более того, не дай Бог, она планирует какие-то агрессивные действия, наши Вооруженные силы займут позиции, и, поверьте мне, что мы не рекомендуем играть и не рекомендуем пробовать какие-то такие шаги - попытаться прикрыться отводом для того, чтобы занять какие-то позиции или захватить какой-нибудь город", - подчеркнул Пристайко.

Также он сказал, что украинская полиция будет обеспечивать безопасность в тех населенных пунктах, которые находятся в зоне разведения с украинской стороны линии разграничения.

Как сообщал УНИАН, в июне состоялось разведение подразделений и вооружения Вооруженных сил Украины и боевиков вблизи Станицы Луганской.

13 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что следующим этапом прекращения огня на Донбассе будет разведение войск в Петровском и Золотом.

1 октября Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске договорились о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

23 сентября Пристайко заявил, что разведение сил в Станице Луганской, Петровском и Золотом является одной из предпосылок для встречи лидеров стран «нормандского формата».