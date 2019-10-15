В Минске не договорились о разведении сил в Золотом и Петровском - Сайдик

Вместе с тем, стороны подтвердили приверженность разведению сил и средств в районе указанных населенных пунктов.

Сегодня в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе не смогли договориться о разведении сил в Золотом и Петровском.

Как сообщает БЕЛТА, об этом сегодня заявил специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик по итогам очередного заседания.

Спецпредставитель ОБСЕ сказал, что ситуация с безопасностью в зоне конфликта и вопросы разведения сил и средств в Золотом и Петровском были сегодня основными темами переговоров в Минске.

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В частности, разведение сил было назначено на 7 октября на прошлом заседании ТКГ, но по состоянию на сегодня не удалось его воплотить. "Тем не менее, сегодня они подтвердили приверженность выполнению этого решения. Надеюсь, что в самое ближайшее время мы действительно увидим воплощение его в жизнь", - сказал Сайдик.

Вместе с тем, Сайдик с сожалением констатировал, что "не может положительно оценить соблюдение режима прекращения огня, число нарушений резко возросло".

"В этой связи еще раз настойчиво обращаюсь к сторонам и призываю их, осознавая политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия", - заявил Сайдик.

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Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске договорились о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

В соответствии с договоренностями, стороны должны отвести свои войска и вооружения на расстояние одного километра от линии разграничения.

Разведение должно было начаться 7 октября при условии соблюдения в течение семи дней режима тишины, однако боевики продолжают вести обстрелы.

7 октября руководитель МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в районе Петровского и Золотого откладывается из-за обстрелов контролируемыми Россией боевиками.