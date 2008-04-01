Забит первый гол в чемпионате Европы-2012

Сегодня в полдень на Думской площади Одессы впервые при участии мэра Эдуарда ГУРВИЦА, его заместителей и депутатов горсовета состоялось торжественное открытие Юморины.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади перед зданием мэрии участники праздника смеха неожиданно обнаружили «месторождение одесского юмора». Право повернуть вентиль в «установке по добыче юмора» было предоставлено одному из основателей праздника - писателю-юмористу Валерию ХАИТУ. После поворота вентиля «установки» одесситы и гости города, в том числе туристы и журналисты из разных городов Украины, а также из Беларуси, Болгарии, Латвии, Литвы, России, Румынии и Турции, стали свидетелями того, как в небо поднялись тысячи разноцветных воздушных шаров.

После праздничного фейерверка, посвященного 35-летию Юморины, на Потемкинской лестнице стартовало театрализованное шоу "Одесса забивает первый гол в чемпионате Европы-2012". В гигантские футбольные ворота, установленные на Суворовском спуске, полетели 2012 мячей.

Между тем, на самом деле праздник юмора начался накануне - «Программой досрочной встречи Юморины», организованной в Литературном музее творческим объединением «Кукольная Одесса».

Как сообщал УНИАН, художники представили одесситам веселую композицию кукол во главе с «Главным одесситом – Костей-моряком» и «Kiss mi», а также Мерлин Монро с Леонидом Брежневым, являющуюся лишь небольшой частью развернутой сейчас экспозиции кукол, в том числе Юлии ТИМОШЕНКО, Владимира ПУТИНА, Рината АХМЕТОВА, Юрия ЛУЦЕНКО, Романа АБРАМОВИЧА, Владимира ЖИРИНОВСКОГО.

Сегодня утром в саду скульптур Литературного музея перед глазами одесситов и гостей города предстали еще два художественных образа в виде мини-памятника писателям Илье Ильфу и Евгению Петрову. Выступая на церемонии, дочь одного из знаменитых юмористов Александра ИЛЬФ заявила, что киевский скульптор Олег ЧЕРНОИВАНОВ оправдал ее „лучшие ожидания”.

Дополняя ее, директор Литмузея Татьяна ЛИПТУГА заметила: "Мы не только говорим, а часто и думаем посредством образов, созданных нашими незабываемыми земляками. В их творчестве олицетворены лучшие черты одесского характера, одесского мировосприятия".

Инициатор сада скульптур Леонид ЛИПТУГА, который также выступил на церемонии, добавил: „Авторская группа решила, что открытая в настоящее время композиция станет началом нового этапа развития сада скульптур Литмузея. В рамках проекта «Бриллиантовый венец Одессы» каждый раз на старте Юморины предусматривается открывать памятник одному из наиболее выдающихся одесситов или человеку, сыгравшему важную роль в истории города”.

Из сада скульптур Литературного музея большинство участников действа переместились на площадь перед Воронцовским дворцом, где в 11.00 организаторы Юморины инициировали конкурс артистов на лучшее выполнение произведений Павла Глазового.

В 12.20 на Театральной площади, рядом с Театром оперы и балета, начался гала-концерт "Именины Юморины" для десятков тысяч участников праздника.

В 16.00 на Дерибасовской начнется «всемирная премьера «песни Юморины». Ее будут петь хором тысячи одесситов и гостей города. Как заявила художественный руководитель оргкомитета Юморины-2008 Ирина ГОЛУБОВА, организаторы праздника надеются, что массовое исполнение юмористического гимна достойно „занесения в Книгу рекордов Гиннеса».

Традиционная карнавальная поступь с Соборной площади до Куликова поля стартует в 17.00. Здесь вечером состоится гала-концерт "Смех сквозь цирк". Перед одесситами и гостями города выступят известные коллективы и исполнители: комик-группа «Маски», Театр Елены Воробей, Юрий ГАЛЬЦЕВ, Геннадий ВЕТРОВ, артисты Московского цирка, санкт-петербургского «Смешного театра», британской группы «Eruption», киевской группы «Quest pistols», «Студии 95-й квартал» и другие.

Завершится Юморина грандиозным фейерверком и дискотекой на Куликовом поле.

Безопасность и здоровье участников праздника гарантируют около двух тысяч сотрудников правоохранительных органов и семь карет скорой помощи, дежурящих на центральных улицах города.