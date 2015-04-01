На территории Приднестровья, вблизи с границей с Украиной произошла стрельба, есть раненые

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Согласно сообщению, отдельные СМИ распространили информацию о том, что якобы украинские пограничники незаконно применили оружие против граждан Молдовы на участке отдела пограничной службы «Степановка» Белгород-Днестровского отряда.

«Информация полностью не соответствует действительности. Это подтверждается предварительным выводам работы комиссии по одностороннему расследованию этой провокационной ситуации. В том числе и тем, что оружие и боеприпасы у пограничных нарядов, несущих службу на территории, проверены, и есть в наличии», - утверждают в пресс-службе.

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Кроме этого, как отмечается, было установлено, что оружие против граждан Молдовы в районе н.п. Новая Андрияшевка (Молдова), что около 1 км от линии границы, вероятно, использовало спецподразделение пограничного караула непризнанного Приднестровья.

В ГПСУ подчеркнули, что обвинение украинских пограничников в якобы неправомерном применении оружия носят явно провокационный характер и призвано скрыть факт применения оружия против своих соотечественников пограничным караулом непризнанного Приднестровья, а также спровоцировать конфликтную ситуацию и дестабилизировать ситуацию в регионе.

На данный момент охрана Государственной границы Украины на молдавском участке осуществляется усиленно.