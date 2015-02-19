Минобороны: РФ в Приднестровье и Крыму готовит наемников для "гибридной войны" против Украины

Россия на территории Приднестровья и Крыма готовит террористов и резервистов для ведения «гибридной войны» против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра обороны Украины, руководитель аппарата Петр Мехед на встрече с докладчиком комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ Кристиной Зеленковой, сообщает исполняющий обязанности спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сегодня на брифинге в Киеве.

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Как отмечает Селезнев «стороны обсудили вопросы текущей ситуации в зоне АТО и имеющихся фактов пребывания вооруженных сил РФ на территории Украины».

Мехед отметил, что, «невзирая на систематическое нарушение РФ и незаконными вооруженными формированиями Минских договоренностей, руководство Украины направляет все свои усилия на прекращение кровопролития, мирное урегулирование и недопущение возникновения замороженного конфликта на Донбассе».

«В то же время боевики цинично и жестоко продолжают обстрелы позиций ВСУ и население, гражданские объекты. Основным и единственным источником вооруженного противостояния на востоке Украины остается РФ», - цитирует Мехеда представитель Генштаба.

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Кроме этого, «официально декларируя заинтересованность в мирном урегулировании конфликта и дистанцируясь от самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», российская сторона продолжает скрытые поставки оружия и подготовку незаконных вооруженных формирований, в том числе на собственной территории», - добавил он.

Также, по словам Мехеда, значительная часть войск РФ скрыто расположена на территории Украины и непосредственно принимает участие в боевых действиях. В то же время на территории Приднестровья и Крыма происходит подготовка наемников. Эти площадки используются российской стороной для подготовки террористов и резервистов для ведения гибридной войны.