Австрийский суд разрешил экстрадировать Фирташа в США

Верховный суд Австрии дал разрешение на экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Читайте такжеВ САП рассказали, как директор завода Фирташа вывел 492 миллиона гривень государственных средств на Кипр

Об этом в Twitter сообщил журналист Стефан Меликар (Stefan Melichar). По его словам. Окончательное решение об экстрадиции будет принимать министр юстиции.

Austrian Supreme Court approves extradition of Russian oligarch Dmitry Firtash to the US. Final decision is to be made by the Minister of Justice. pic.twitter.com/r1zJHzysxZ