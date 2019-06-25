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Австрийский суд разрешил экстрадировать Фирташа в США

14:36, 25 июня 2019
Общество
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Дмитрий Фирташ / REUTERS

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Об этом в Twitter сообщил журналист Стефан Меликар (Stefan Melichar). По его словам. Окончательное решение об экстрадиции будет принимать министр юстиции.

Дело против Фирташа было открыто в 2014 году. Его подозревают в даче взятки в 18,5 млн долларов индийским чиновникам за добычу титановой руды, которую потом планировали продавать в США. В том же году по запросу Минюста США он был задержан, однако вскоре освобожден из-под стражи за рекордные 125 млн евро.

Если олигарха признают виновным в США, ему грозит до 50 лет лишения свободы и конфискация всего имущества.

Фирташ все обвинения отвергает. Его защита настаивает, что США не обладают юрисдикцией в отношении преступлений, совершенных в Индии. Американский федеральный судья Палмаер постановила, что это дело может рассматриваться в США, поскольку схема повлияла на чикагскую компанию Boeing.

Компания Boeing заявила, что рассматривала возможность ведения бизнеса с Фирташем, но никогда не заключала с ним соглашений. Boeing не обвиняют в нарушениях в связи с этим делом.

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Теги: #суд#Фирташ#Австрия