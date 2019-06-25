Австрийский суд разрешил экстрадировать Фирташа в США

Если олигарха признают виновным в США, ему грозит до 50 лет лишения свободы и конфискация всего имущества.

Верховный суд Австрии дал разрешение на экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

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Об этом в Twitter сообщил журналист Стефан Меликар (Stefan Melichar). По его словам. Окончательное решение об экстрадиции будет принимать министр юстиции.

Austrian Supreme Court approves extradition of Russian oligarch Dmitry Firtash to the US. Final decision is to be made by the Minister of Justice. pic.twitter.com/r1zJHzysxZ — Stefan Melichar (@StefanMelichar) 25 июня 2019 г.

Дело против Фирташа было открыто в 2014 году. Его подозревают в даче взятки в 18,5 млн долларов индийским чиновникам за добычу титановой руды, которую потом планировали продавать в США. В том же году по запросу Минюста США он был задержан, однако вскоре освобожден из-под стражи за рекордные 125 млн евро.

Если олигарха признают виновным в США, ему грозит до 50 лет лишения свободы и конфискация всего имущества.

Фирташ все обвинения отвергает. Его защита настаивает, что США не обладают юрисдикцией в отношении преступлений, совершенных в Индии. Американский федеральный судья Палмаер постановила, что это дело может рассматриваться в США, поскольку схема повлияла на чикагскую компанию Boeing.

Компания Boeing заявила, что рассматривала возможность ведения бизнеса с Фирташем, но никогда не заключала с ним соглашений. Boeing не обвиняют в нарушениях в связи с этим делом.