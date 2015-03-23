Немецкие спецслужбы предложили разработать правила для ведения кибервойн

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Я могу себе представить, что на международном уровне мы должны создать для этого свод соответствующих правил", - заявил Ханс-Георг Маасен. По его мнению, рамочные нормативные документы в киберсфере важны, даже если нападающие не будут их соблюдать.

Учитывая новую угрозу, по мнению Маасена, реальность оказалась определенным образом "поставлена с ног на голову". Он привел такой пример: технически отсталые страны вроде Северной Кореи с ограниченным доступом к интернету могут атаковать технически высокоразвитые государства вроде Соединенных Штатов или стран ЕС и наносить значительный ущерб, в то время как объекты нападений "вообще-то не могут атаковать в киберсфере страны типа Северной Кореи, потому что там совсем нет соответствующей инфраструктуры".

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По мнению руководителя спецслужбы, разработать "правила кибервойны" важно и из-за участившихся случаев радикализации молодежи в интернете, в частности с помощью пропаганды террористических организаций вроде "Исламского государства".

Он добавил, что в настоящее время радикальная пропаганда все чаще осуществляется путем отправки пользователям индивидуальных сообщений в социальных сетях и при помощи сервисов мгновенных месседжей.