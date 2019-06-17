Обвиняемым по первому симферопольскому «делу Хизб ут-Тахрир» предоставят в суде последнее слово

В России сегодня, 17 июня, на заседании Северо-Кавказского окружного военного суда Ростова-на-Дону фигурантам по «делу Хизб ут-Тахрир» (первая Симферопольская группа) должны предоставить последнее слово.

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Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность» на своей странице в Facebook.

Судебное заседание было назначено на 14.00, но задерживается.

«Судебное заседание задерживается по причине того, что обвиняемые не доставлены в зал суда. На судебное заседание приехало порядка двадцати человек. Эдем Семедляев, Маммет Мамбетов, Эмиль Курбединов и Лиля Гемеджи посетили своих подзащитных в СИЗО г. Ростов-на-Дону», - сообщили в объединении спустя пол часа после назначеного начала заседания.

Как сообщал УНИАН, 12 октября 2016 года в оккупированном Крыму российские силовики провели обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков были задержаны пятеро крымских татар, которых обвиняют в участии в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир»: Рустема Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова.

6 декабря 2018 года стало известно, что фигурантов симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» этапировали из Крыма в СИЗО в Ростов-на-Дону.

10 июня этого года «Крымская солидарность» сообщила, что российское обвинение запросило для фигурантов первой симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Абдуллаева, Исмаилова, Абдуллаева, Джемаденова и Салединова наказание в виде лишения свободы на сроки от 11 до 17 лет.