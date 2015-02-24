Работы фотографа УНИАН попали в шорт-лист престижной премии Sony World Photography Awards
20:31, 24 февраля 2015Общество
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Работы фотографа УНИАН Владислава Мусиенко с Евромайдана представлены в номинации "Сurrent affairs".
Фото Владислава Мусиенко
Посмотреть работы претендентов на награду в номинации Сurrent affairs можно здесь.
Справка. Sony World Photography Awards - самый масштабный в мире конкурс фоторабот. Призовые победителям составляют 30000 долларов, а также фотооборудования от Sony. Победителей выбирают эксперты из Всемирной академии фотографии и Всемирной фотографии.
Фото Владислава Мусиенко
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