Работы фотографа УНИАН попали в шорт-лист престижной премии Sony World Photography Awards

20:31, 24 февраля 2015
Общество
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Работы фотографа УНИАН Владислава Мусиенко с Евромайдана представлены в номинации "Сurrent affairs".

Фото Владислава Мусиенко

Посмотреть работы претендентов на награду в номинации Сurrent affairs можно здесь.

Справка. Sony World Photography Awards - самый масштабный в мире конкурс фоторабот. Призовые победителям составляют 30000 долларов, а также фотооборудования от Sony. Победителей выбирают эксперты из Всемирной академии фотографии и Всемирной фотографии.

Фото Владислава Мусиенко

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