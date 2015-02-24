Работы фотографа УНИАН попали в шорт-лист престижной премии Sony World Photography Awards

Посмотреть работы претендентов на награду в номинации Сurrent affairs можно здесь.

Справка. Sony World Photography Awards - самый масштабный в мире конкурс фоторабот. Призовые победителям составляют 30000 долларов, а также фотооборудования от Sony. Победителей выбирают эксперты из Всемирной академии фотографии и Всемирной фотографии.

Фото Владислава Мусиенко