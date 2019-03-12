Печеные яблоки и салат с гранатом: ТОП-3 оригинальных блюд, которые можно приготовить в Пост (видео)

11 марта начался Великий пост, который продлится до 27 апреля.

Во время поста из пищи полностью исключаются все продукты животного происхождения. Однако хозяйкам хочется приготовить что-то вкусненькое. Вашему вниманию – ТОП-3 постных блюд.

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Маринованные шампиньоны

К 1 кг шампиньонов добавляем несколько лавровых листков и заливаем кипятком. Через 15 мин сливаем воду, добавляем 1 ст.л. соли, 2 ст.л. сахара, 100 г растительного масла и 50 г уксуса. Перемешиваем, накрываем крышкой и отправляем грибы в холодильник на сутки. Готовые маринованные шампиньоны приправляем луком и подаем к столу.

Салат с гранатом

Варим до готовности 4-6 картофелин в кожуре. Тем временем очищаем гранат и мелко нарезаем лук. Измельчаем готовую картошку и орехи. Нарезаем зелень и смешиваем все ингредиенты салата. Заправляем оливковым маслом, добавляем соль и перец, поливаем лимонным соком и наслаждаемся вкусом.

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Печеные яблоки

Очищаем сердцевины яблок, чтобы образовалось углубление для начинки. Кладем фрукты в форму для запекания, добавляем в серединки изюм. Также кладем мед и отправляем запекаться на 20 мин при 200 градусах. Угощаем родных и гостей печеными яблоками с чаем или кофе.