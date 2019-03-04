С лососем, апельсином и шпинатом: три оригинальных рецепта блинов на Масленицу (видео)

Мы сможете удивить семью нестандартной подачей блинов.

С 4 по 10 марта пройдет Масленица – традиционный славянский праздник.

Чтобы удивить своих родных и гостей, хозяйки ищут оригинальные рецепты. Мы предлагаем три варианта блинов на Масленицу, которые не оставят вас равнодушными.

Зеленые блины из шпината с грибами

Для 10 блинчиков:

Тесто:

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мука 200 гр.

сливки 100 мл

растительное масло 50 гр.

сахар 2 ч.л.

яйца 2 шт.

разрыхлитель 1/2 ч.л.

шпинат 300 гр.

соль 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

шампиньоны 300 гр

сливочный сыр 100 гр.

сливки 100 гр.

лук 1 шт.

соль, перец по вкусу

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Смешиваем ингредиенты для теста с перемолотым на блендере шпинатом. Жарим блины на хорошо разогретой сковороде без масла. Для начинки шинкуем лук, мелко нарезаем грибы и поджариваем до готовности, добавляя сливки. Наполняем блины начинкой, сворачиваем в трубочки и наслаждаемся.

Торт из блинов с красной рыбой

Ингредиенты для блинов:

яйца 2 шт.

холодная вода 220 г

молоко 220 г

растительное масло 80 г

соль 1/2 ч.л.

сахар 4-5 ч.л.

мука 200-220 г

сода 1/2 ч.л.

Ингредиенты для торта:

9 шт классических блинов

слабосоленый лосось 200 г

твердый сыр 200 г

сметана 200 г

сливочный сыр 300 г

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Готовим классические блинчики: смешиваем 2 яйца со стаканом муки и молока, добавляем стакан воды, 4 чайные ложки сахара, растительное масло и чайную ложку соды. Жарим блины без масла на хорошо разогретой сковороде. Для начинки смешиваем 300 г сливочного сыра и 200 г сметаны. Смазываем блинчики начинкой, добавляя семгу и натертый сыр. Формируем многослойный торт, верхушку которого украшаем начинкой и красной икрой.

Блины с апельсинами и сыром

Ингредиенты для начинки:

сливочный (или домашний) сыр 300 г

ванильный сахар 15 г

сахар 5 ч.л.

сметана 3-4 ст.л.

апельсин 1 шт.

черный шоколад 1 плитка

молоко 2-3 ст.л.

Для приготовления блинов подойдет любой классический рецепт. Весь акцент в этом блюде будет на начинке. Для нее берем творог, ванильный и обычный сахар, сметану и взбиваем блендером в кремообразную массу. На терке натираем цедру апельсина и добавляем в начинку. Сам апельсин нарезаем дольками. Смазываем блины творожным кремом и "фаршируем" апельсинами: кладем дольки в одну линию. Тем временем растапливаем на водяной бане черный шоколад с молоком. Сворачиваем блины в трубочки, нарезаем широкими роллами и подаем на тарелке. Сверху поливаем растопленным шоколадом и посыпаем остатками цедры.

Вкусной вам Масленицы!