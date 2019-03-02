Тушеная капуста: классический и оригинальные рецепты

Тушеная капуста будет уместна на любом столе, также она подойдет тем, кто соблюдает пост или следит за фигурой.

Сколько полезных и аппетитных блюд можно приготовить из капусты – салаты и румяные шницели, капястняк, борщи и овощные супы. Однако универсальное блюдо - тушеная капуста. Ее можно готовить в обычный день в качестве закуски с грибами или мясом. Также тушеная капуста подойдет и тем, кто соблюдает пост. Тушеная капуста является низкокалорийным блюдом, что очень важно для тех, кто придерживающихся правильного питания и следит за своим весом.

Классический рецепт тушеной капусты:

Ингредиенты: кочан белокочанной капусты, 2 крупных репчатых лука, 150 мл. воды или мясного бульона, десертная ложка сахара (его количество зависит от ваших вкусовых предпочтений), 2 небольшие морковки, 15 мл яблочного уксуса, 30 г муки с горкой лавровый лист., специи, перец душистый и соль, 2 ложки томатной пасты, подсолнечное масло без запаха для обжаривания.

Приготовление: трем морковь на крупную терку, мелко нарезаем лук. Обжариваем их на растительном масле до золотого цвета. Капусту шинкуем соломкой и отправляем к готовой пассеровке. Обжариваем все вместе в течение 5-7 мин., затем опять добавляем немного воды или бульона. Накрываем крышкой и продолжаем тушить 20 минут. Далее кладем специи, сахар, уксус, томат, муку, солим и перчим. Лавровый лист кладем за пару минут до готовности. Тушим четверть часа.

Тушеная капуста с колбаской:

Ингредиенты: 300 г любой колбасы (можно брать 2-3 вида), 500 г капусты, 1-2 морковки, 2 луковицы, 1 ч. л. кетчупа или томатного соуса, любые специи, соль, перец.

Приготовление: колбасу нарезаем кубиками или соломкой, обжариваем ее на масле. Пока колбаска обжаривается, нашинкуем овощи– морковку и лук. Лук режем полукольцами, морковь трем на крупную терку. Как только колбаса слегка подрумянилась, отправляем к ней пассеровку. Жарим в течение 5 минут, изредка помешивая.Тоненько шинкуем капусту и отправляем ее в сковородку с морковью, колбасой и луком. Солим, перчим, приправляем любимыми специями, добавляем томатный соус и немного обжариваем ее. Далее добавляем воду, примерно полстакана и тушим в течение получаса под закрытой крышкой. Подавайте готовую капусту к столу, украсив зеленью.

Рецепт тушеной капусты с грибами:

Ингредиенты: 1 кг капусты, около 500 г любых грибов (особенно вкусно, когда используются опята), 2 ст. ложки томатного соуса, 1 ст. ложка яблочного уксуса, 2 средние моркови, 1 ч. л. сахара, 2 средние луковицы, соль, перец, специи по вкусу.

Приготовление: делаем пассеровку из лука и моркови, обжариваем ее до румяного цвета на медленном огне. Добавляем к ней грибы и жарим на большом огне пока не испарится лишняя жидкость от грибов. Можно обжарить грибы отдельно, так даже удобнее. Шинкуем капусту, добавляем ее к пассеровке и обжариваем в течение 10 минут на среднем огне. По истечению этого времени, добавляем томатную пасту, соль, перец, специи, сахар, уксус и воду (1/2 стакана). Закрываем крышкой и тушим до полной готовности.

Капуста тушеная с мясом:

Ингредиенты: капуста белокочанная – ¼ крупного кочана или ½ небольшого, мясо (свинина, говядина) – 300-400 г, 1 крупная луковица, 1 большая морковка, томатная паста – 2 ст. л., соль, 10-15 шт горошинок черного перца, 1-2 шт. лавровых листка, масло для жарки.

Приготовление: очистим лук, морковку, с капусты снять верхние листья. Овощи и мясо обмыть и обсушить. Мелко нарезать лук, спассеровать с подсолнечным маслом. Добавим морковку, натертую на крупной терке, 2-3 минуты вместе спассеровать. Добавить нарезанное на небольшие кусочки мясо, все вместе жарить несколько минут.

Убавить огонь, накрыть крышкой, тушить 10-15 минут. Добавить нашинкованную капусту, перемешать. Тушить 15-20 минут (до мягкости), помешивая периодически. Минут за 5 до готовности добавить томат, посолить, перемешать. Через пару минут положить специи.

Капуста тушеная с фасолью, базиликом и сметаной:

Ингредиенты: 2 луковицы, 8 ст. л. фасоли (можно консервированную), 2 моркови, 1\2 средней капусты, 4 ст. л. сметаны, 4-6 ст. л. оливкового масла, несколько веточек свежего базилика, чеснок, перец, соль.

Приготовление: фасоль замачиваем на 7 часов в воде, а затем отвариваем на сильном огне без крышки 1-2 часа. Лук режем полукольцами, обжариваем. Трем морковь, добавляем к луку и жарим, пока не подрумянятся. Капусту мелко шинкуем, снова разогреваем овощи и выкладываем в сковороду. Тушим на среднем огне. За 5–10 минут до завершения солим, перчим, добавляем нарезанный базилик и фасоль. Ставим на минимальный огонь и томим до готовности под крышкой.

Рецепт тушеной капусты с курицей:

Ингредиенты: капуста 1-1,5 кг, 0,5 кг курицы (грудка, филе или пару окорочков), пару ложек пасты томатной, соль, перец, растительное масло.

Приготовление: мясо порезать крупными кусочками. Если это окорочок, то с него мясо необходимо срезать, отделяя от костей. Для готовки можно взять сковороду, казан или толстостенную посуду. Положить в нее мясо и обжарить около четырех минут, чтобы оно со всех сторон побелело. Добавить нарезанную тоненькой соломкой капусту, перемешать и жарить под крышкой 20 минут. Если капуста будет пригорать, можно подливать понемногу воды. Поперчить, посолить, добавить томатпасту и перемешать. Оставить тушить еще на 20 минут, чтобы капуста стала очень мягкой. С такой капусточкой хорошо сочетается картофельное пюре или просто отварная картошка.

Тушеная капуста в мультиварке:

Готовить тушеную капусту в мультиварке одно удовольствие – вам надо лишь загрузить ингредиенты и запустить программу.

Ингредиенты: капуста белокочанная – 1 кг; морковка – 2 шт; лук репчатый – 1 шт; томатная паста – 2 ст. л.; сахар- 1 ч. л.; соль, перец – по вкусу; подсолнечное масло.

Приготовление: капусту нашинковать специальным ножом для овощей или нарезать тонкими стружками. Морковь натереть на крупной терке. Лук мелко порубить ножом. В чаше мультиварки разогреть немного подсолнечного масла в режиме «Выпечка» и обжарить лук до полупрозрачного состояния. Добавить морковку и готовить, периодически помешивая, еще 5-7 минут. Сменить программу на «Тушение», добавить в чашу капусту, перемешать и опустить крышку. Готовить тушеную капусту в мультиварке 40 минут, периодически перемешивая содержимое чаши. За 20 минут до окончания программы добавить томатную пасту и сахар, перемешать. За 5 минут до готовности посолить и поперчить по вкусу.

Тушеная капуста в мультиварке получится очень сочной и ароматной с небольшим количеством душистой томатной подливки.