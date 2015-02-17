Россия готовит новый «гумконвой» на Донбасс

Об этом заявил глава МЧС России Владимир Пучков на встречах с руководителями гуманитарных организаций в Швейцарии, передает ТАСС.

"В конвое будут продукты питания и медикаменты. Кроме того, мы дополнительно поставим оборудование для энергетики, системы водоснабжения, а также необходимые строительные материалы", - сказал Пучков.

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Он уже традиционно заверил, что при формировании гуманитарных конвоев РФ "неукоснительно соблюдает все международные нормы и правила проведения подобных операций".

Кроме того, российский министр заявил журналистам, что в ходе разговора с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером он уверял собеседника, что Россия выполняла все международные нормы и правила и в подготовке предыдущих 14 "гуманитарных конвоев".