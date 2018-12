Для праздничного настроения: подборка лучших новогодних песен

УНИАН сделал подборку лучших новогодних песен. Мы выбрали самые известные и по-настоящему праздничные

До Нового года осталось совсем немного, а значит пора включать новогодний плейлист, для создания праздничной атмосферы.

ANDY WILLIAMS — MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR

Одна из самых популярных песен была написана в 1963 году, а ее первым исполнителем стал Энди Уильямс.

Billy Mack - Christmas Is All Around

Песня из ставшего уже культовым рождественского фильма "реальная любовь" в исполнении замечательного актера Билла Найи.

Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You

Легендарная Мерайя Кери выпустила этот сингл в 1994 году. С тех пор и поем его каждый год.

Abba - Happy New Year

Шведский квартет ABBA подарил миру хит Happy New Year. Эта песня уже поздравление с Новым годом, которое не теряет актуальности.

Rockin' around the Christmas tree - Brenda Lee

Мы полюбили эту песню после выхода фильма "Один дома". Первый исполнитель — Бренда Ли, которая в 1958 году записала и выпустила её как сингл.

Bobby Helms - Jingle Bell Rock

Без нее праздник вообще тяжело представить. Наиболее известна в исполнении Бобби Хелмса, который был первым исполнителем, её записавшим и издавшим. Он выпустил её как сингл в 1957 году.

"It's Beginning to look a lot like Christmas" by Johnny Mathis

Рождественский хит, написанный Мередит Уилсон в 1951 году.

Perry Como - Magic Moments

Самая успешная хит-версия песни была записана Перри Комо в 1957 году.

Дискотека Авария - Новогодняя

Всенародную любовь группе принесла именно эта песня, не вызвавшая особого ажиотажа зимой 1999 года.

Добры молодцы - Песня о снежинке

Песня из кинофильма «Чародеи», которую, согласно сценарию, исполняет сестрёнка главного героя фильма Нина Пухова (в исполнении Ани Ашимовой) под аккомпанемент столичного ВИА, выступавшего на Новогоднем вечере. Для фильма песню исполнили Ольга Рождественская и ВИА «Добры молодцы».

Frank Sinatra - Let It Snow!

Одна из самых известных рождественских песен на английском языке. Наиболее популярна в исполнении Френка Синатры.