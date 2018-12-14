Новый год – 2019: какие украшения выбрать и чем категорически нельзя украшать елку

2019 год пройдет под символом Желтой Земляной Свиньи, которая любит золотой, желтый, красный, бежевый и коричневый цвета.

Выбирая игрушки для украшения новогодней елки, многие семьи руководствуются приметами и традициями, согласно которым елочные украшения следует выбирать в соответствии с цветами и "предпочтениями" символа наступающего года.

Новогодние украшения 2019: какие цвета выбрать

2019 год пройдет под символом Желтой Земляной Свиньи, которая любит золотой, желтый, красный, бежевый и коричневый цвета. То есть, свинка предпочитает теплую цветову гамму. Институт цвета Pantone даже утверждает, что главным цветом грядущего года является «жизнеутверждающий оттенок оранжевого с золотистыми полутонами» (living coral), или просто коралловый.

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Считается, что обилие этих цветов в домашнем декоре зарядят дом положительной энергией на весь последующий год.

Также символ наступающего года оценит блеск искрящегося искуственного снега, перламутра, блесток, золота и серебра на стеклянных шарах и сосульках.

Ну, и учитывая то, что покровительница 2019 года - Земля, - бежевые, зеленые и голубые игрушки на елке усилят энергетику новогоднего дерева и помогут привлечь к вам удачу, счастье и благополучие.

Какие новогодние украшения принесут удачу

Свинка любит роскошь и уют, поэтому при выборе елочных украшениий, стоит обратить внимание на формовые игрушки в виде поросят, кошек, птиц и других зверей, а также сказочных персонажей. Кстати, если готовые фигурки свиньи найти не удастся, то игрушки можно сделать своими руками, вырезав фигурки свиней из желтой бумаги. Праздничный наряд елки прекрасно дополнят конфеты и фрукты, например, мандарины или желтые яблоки - любимое лакомство хрюшки.

Какие украшения нельзя вешать на елку в 2019 году

Игрушек черного цвета стоит избегать при декорировании елки в этом году. Черные одноцветные шары и другие подобные украшения несут тяжелую энергетику и притягивают негатив, поэтому их вешать на елку нельзя. Не рекомендуется вешать на елку и матовые однотонные украшения других цветов. Такие новогодние игрушки обладают слабой энергетикой и вряд ли придутся по вкусу Свинье, которая любит яркие природные цвета.

Как сообщал УНИАН, у украинцев в 2019 году будет 11 дополнительных выходных в честь религиозных и государственных праздников.