День святой Катерины: история, традиции и приметы праздника

Согласно народным повериям, Святая Катерина – покровительница любви и брака, помогающая девушкам отыскать своего суженого.

7 декабря православные христиане отмечают День памяти святой великомученицы Екатерины. УНИАН вспомнил историю и традиции древнего православного праздника.

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История святой Катерины

Христианство описывает Катерину Александрийскую как «невесту Христову», которая подверглась жестоким пыткам и убийству за свою веру. Девушка родилась во второй половине III века в в Александрии в знатной и богатой семье. Ее мать была тайной христианкой и приобщила Катерину к вере. Согласно преданию, после крещения девушке приснился сон, в котором Господь дал ей перстень, обручив ее на себе. Когда она проснулась, то обнаружила кольцо на своей руке.

Катерина начала активно проповедовать христианство. Римский император Максимин пытался соблазнить ее богатством и славой, чтобы она отказалась от веры. Девушка, отказалась, за что ее подвергли пыткам и лишили свободы, а затем казнили.

Две частицы мощей Екатерины Византийской хранятся в Германии. Часть мощей была передана в дар Екатерининскому собору.

Традиции и гадания на Святой Катерины

Согласно народным повериям, Святая Катерина – покровительница любви и брака, помогающая девушкам отыскать своего суженого. День Катерины также называют «праздником девичьей судьбы».

Девушкам, которые ищут любви, традиционно советуют сходить утром 7 декабря в церковь и помолиться перед иконой Святой Екатерины.

Праздник приходится на Рождественский пост, поэтому отмечать его шумно не принято. Тем не менее, в этот день молодые девушки собирались на «вечерницы», просили Катерину о женихе и гадали, что не поощрялось церковью.

Девушки на рассвете срезали ветки вишни и ставили в воду возле икон. Считалось, что если до Старого нового года (праздника Святой Маланки) вишни зацветали, то скоро девушка выйдет замуж.

Гадали также и парни. Они ставили в воду отломанные вишневые ветки и ждали Рождества. Если к этому дню ветви развивались, значит невеста будет скромной. Если вишня засыхала, то жена будет сварливой и ленивой. Распустившиеся листки на ветке предвещали, что жена юноши будет жизнерадостной и нежной.

Приметы на Святой Катерины

По дню святой Катерины, как и по многим прочим праздникам, старались предсказывать погоду.

В ходу были пословицы: «Катерина по воді, то Різдво по льоді», «На святу Катерину ховайся під перину», «Як на Катерини холодно, то буде голодно».

День святой Катерины: чего нельзя делать

В день святой Катерины девушкам нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом и рукоделием. Считается, что это облегчит будущие роды.

Религия запрещает разводить в этот день костры и разводить печи. Кроме того, следует избегать шумных гуляний с алкоголем.

При этом, следует помнить о трех свечах у иконы святой Катерины. Согласно примете, если их не поставить, то род девушки может прерваться.

Ранее сообщалось, что украинцев в декабре-январе ждут несколько зятяжных выходных. Так, в декабре у украинцев будут три выходных подряд из-за католического Рождества. Его на официальном уровне празднуют с 2017 года. Праздник выпадает на вторник, поэтому выходными будут 23, 24 и 25 декабря.