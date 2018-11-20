Новогодние выходные 2019: сколько будут отдыхать украинцы

На Новый год и Рождество украинцы будут отдыхать три дня подряд.

Украинцев в декабре-январе ждут несколько зятяжных выходных. Так, в декабре у украинцев будут три выходных подряд из-за католического Рождества. Его на официальном уровне празднуют с 2017 года. Праздник выпадает на вторник, поэтому выходными будут 23, 24 и 25 декабря.

Однако "лишний" выходной придется отработать в субботу, 22 декабря.

1 января 2019 года приходится на вторник - и понедельник, 31 декабря, тоже будет нерабочим, а отработать его рекомендовано в субботу, 29 декабря. Значит, на Новый год у украинцев будет три выходных подряд - с 30 декабря.

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В январе-2019 в Украине выходным днем также будет понедельник, 7 января – православное Рождество. Таким образом, выходными будут три дня подряд - 5-7 января.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году 25 декабря в Украине стало государственным праздником и официальным выходным.