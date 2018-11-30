Скандальный украинский танцор получил гражданство РФ и показал паспорт (фото)

Полунин получил гражданство Российской Федерации и заявил о своей поддержке президента страны-агрессора Владимира Путина.

Известный украинский танцор Сергей Полунин получил российское гражданство.

Фото нового паспорта он опубликовал на своей странице в Instagram.

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В подписи к фото Полунин также высказал поддержку президенту РФ Владимиру Путину и выступил против "злых людей, которые создают революции и войны в Украине и Грузии".

"Россия для меня всегда была и есть добром и я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии и многих других странах", – написано на странице Полунина.

"Моя поддержка Владимиру Путину, который не продал свою страну и поддерживает свой народ. Не могу представить, насколько тяжело он работал и насколько сложно ему было. Вы другой чем многие лидеры, правда за вами", – также говорится в тексте.

Напомним, ранее Сергей Полунин опубликовал фото с вытатуированным на его груди изображением Путина.

В то же время, ранее украинский артист Сергей Полунин открестился от сообщения на своей официальной Instagram-странице, в котором он поддержал президента РФ Владимира Путина.