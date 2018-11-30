Скандальный украинский танцор получил гражданство РФ и показал паспорт (фото)
Известный украинский танцор Сергей Полунин получил российское гражданство.
Фото нового паспорта он опубликовал на своей странице в Instagram.
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В подписи к фото Полунин также высказал поддержку президенту РФ Владимиру Путину и выступил против "злых людей, которые создают революции и войны в Украине и Грузии".
"Россия для меня всегда была и есть добром и я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии и многих других странах", – написано на странице Полунина.
"Моя поддержка Владимиру Путину, который не продал свою страну и поддерживает свой народ. Не могу представить, насколько тяжело он работал и насколько сложно ему было. Вы другой чем многие лидеры, правда за вами", – также говорится в тексте.
Russia always represents good for me! I am happy to Become Russian and to take stand against Evil and Unscrupulous people who create revolutions and wars in Ukraine Georgia and Many other countries. The truth is behind Russia, together we will Unite this world to live in Love. Good and Love Has to be as Aggressive and as Dedicated against Evil who is Killing people and Destroying Countries. My support For Vladimir Putin for not Selling his country and standing by his people no matter what. I can’t imagine how hard he worked and how hard it was for him. You are deferent from many other leaders, the truth Is With you. Россия для меня всегда была и есть добром я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей Которые создают революции и войны в Украине Грузии и других странах. Правда за Россией !Вместе мы объединим этот мир который будет жить в любви. Добро и любовь должны быть такими же агрессивными и целеустремленными против зла, которое убивает людей и разрушает страны. Моя поддержка Владимиру Путину который не продал свою страну и поддерживает свой народ. Не могу представить насколько тяжело он работал и насколько сложно ему было. Вы другой чем многие лидеры, Правда за вами.
Напомним, ранее Сергей Полунин опубликовал фото с вытатуированным на его груди изображением Путина.
В то же время, ранее украинский артист Сергей Полунин открестился от сообщения на своей официальной Instagram-странице, в котором он поддержал президента РФ Владимира Путина.