В Тернополе маршрутки частных перевозчиков не вышли на маршруты после решения горсовета отменить повышение тарифов

Сколько времени не будут работать частные маршрутки, в городском совете пока не знают.

В Тернополе маршрутки частных перевозчиков не вышли на маршруты.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы городского совета Марьяна Зварыч, сейчас в городе курсируют только все имеющиеся троллейбусы и 4 больших коммунальных автобуса.

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Сколько времени не будут работать частные маршрутки, в городском совете пока не знают.

«К нам перевозчики не обращались, сегодня они просто не выпустили автобусы. Никаких требований они не выдвигали. Сейчас наши сотрудники связываются со всеми перевозчиками и выясняют, в чем причина. Также будем изучать, как юридически действовать и на сколько их сегодняшнее решение соответствует условиям договора», – отметила Зварыч.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября в Тернополе выросли цены на проезд в общественном транспорте. При этом наличный тариф стал самым высоким в Украине: 8 грн в троллейбусе и 9 грн за проезд в маршрутном автобусе. Тернополян эти тарифы возмутили, поскольку состояние маршруток, действующие графики курсирования транспорта и бескультурье водителей пассажиров не удовлетворяли даже при предыдущих тарифах.

В Тернополе действует дифференцированная плата за проезд.

Для владельцев льготной «Карточки тернополянина» тарифы в троллейбусах с 1 ноября выросли с 3 до 5 грн (на 67%), в маршрутках – с 4 до 6 грн (на 50%).

При уплате неперсонифицированным электронным проездным билетом или бесконтактной банковской картой пассажирам пришлось бы платить 6 грн в троллейбусе (вдвое больше) и 7 грн в маршрутке (на 75% больше).

4 ноября в 12 часов на Театральной площади состоялась акция протеста против введенных тарифов, участие в которой приняли ориентировочно 1 тыс. человек.

После акции люди с 14 до 16 часов перекрыли движение на пяти дорогах, парализовав движение транспорта в центральной части города и полностью остановив электротранспорт.

5 ноября утром более 200 человек провели пикет городского совета, требуя отмены новых тарифов. Участники акции протеста озвучили ультиматум, что если их требования не будут выполнены в ближайшие часы, они снова перекроют дороги.

Поэтому 5 ноября исполком отменил свое решение о введении новых тарифов и ввел предыдущие.