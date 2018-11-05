Голая Вера Брежнева "взорвала" Instagram (фото)

В рейтинг российского глянца MAXIM вошла украинская певица Вера Брежнева.

Украинская певица Вера Брежнева вошла в рейтинг самых сексуальных женщин по версии российского журнала MAXIM.

Читайте такжеВера Брежнева покорила сеть соблазнительным видео

На опубликованных в Instagram российского глянца фото Брежнева позирует в откровенных нарядах либо полностью обнаженная. В подписи под фото артистку называют многократной победительницей рейтинга.

"Сексуальная очень", "Королева", "Сплошная пластика и силикон. Нет ничего своего родного", "Мы выбираем самую сексуальную женщину России из украинок", - пишут в комментариях.

Ранее украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева выложила в сеть фото, на котором она предстает без макияжа.