Показали ювелирное украшение, которое "Мисс Украина Вселенная" представит в Таиланде (видео)

Это - голубой топаз в 228 карат.

В Киеве показали ювелирное украшение, которое "Мисс Украина Вселенная" представит на благотворительном аукционе в Таиланде.

Читайте такжеМисс Украина Вселенная-2018: названо имя победительницы, любовница мужа Ани Лорак "пролетела" (фото, видео)

Кулон под названием "Сохрани мой мир" украшен бриллиантами, выполнен в форме нашей планеты. В центре ювелирного изделия - голубой топаз в 228 карат, добытый на Волынском месторождении.

Ранее в Киеве состоялся конкурс красоты "Мисс Украина Вселенная-2018", на котором победила Карина Жосан из Одессы.