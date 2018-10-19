Показали ювелирное украшение, которое "Мисс Украина Вселенная" представит в Таиланде (видео)
10:54, 19 октября 2018Общество
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Это - голубой топаз в 228 карат.
В Киеве показали ювелирное украшение, которое "Мисс Украина-Вселенная" представит на аукционе в Таиланде
В Киеве показали ювелирное украшение, которое "Мисс Украина Вселенная" представит на благотворительном аукционе в Таиланде.
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Кулон под названием "Сохрани мой мир" украшен бриллиантами, выполнен в форме нашей планеты. В центре ювелирного изделия - голубой топаз в 228 карат, добытый на Волынском месторождении.
Ранее в Киеве состоялся конкурс красоты "Мисс Украина Вселенная-2018", на котором победила Карина Жосан из Одессы.
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