Мисс Украина Вселенная-2018: названо имя победительницы, любовница мужа Ани Лорак "пролетела" (фото, видео)

В Киеве состоялся конкурс красоты "Мисс Украина Вселенная-2018", на котором победу одержала Карина Жосан из Одессы.

В украинской столице во вторник, 14 августа, состоялся ежегодный конкурс красоты "Мисс Украина Вселенная-2018".

18 красавиц в прошлый вечер собрались в пятизвездочном отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv, чтобы побороться за заветную корону и завоевать право представлять Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2018", передает ТСН.

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В итоге победу одержала Карина Жосан из Одессы, второй вице-мисс стала Валерия Рябченко. В тройку также попала Анна Дурицкая из Белой Церкви, которая стала свидетелем убийства российского оппозиционера Бориса Немцова.

А вот Яна Беляева, которую называют любовницей мужа Ани Лорак, ни одного титула получить не смогла. Однако, как утверждают присутствующие в зале, зрители во время объявления участниц аплодировали Яне громче других девушек.

Кстати, Беляеву представили как киевлянку, на мировоззрение которой очень сильно повлиял роман Фредерика Бегбедера "Любовь живет три года".

"Яна считает, что мир спасет мудрость женщин и порядочность мужчин", - добавила ведущая.

Отметим, что Украина принимает участие в конкурсе "Мисс Вселенная" с 2006 года, однако ни разу нашим красавицам еще не удавалось завоевать престижный титул.