Украина остается лидером среди источников контрабанды сигарет в ЕС – международный отчет

Украина уже второй год подряд продолжает занимать первую позицию в рейтинге стран-источников ввоза в ЕС контрабандных сигарет. Свыше 4.8 млрд. контрабандных сигарет поставляется именно из Украины, что составляет почти 11% всего объема контрабанды в страны ЕС и более 1 млрд евро бюджетных потерь ЕС.

Об этом говорится в отчете о рынке нелегальной торговли сигаретами в Европе в 2017 году, опубликованном компанией KPMG.

Хотя этот показатель незначительно снизился по сравнению с предыдущим годом, однако Украина продолжает быть источником №1 контрабандных сигарет, что в условиях выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС вызывает беспокойство со стороны Брюсселя.

Так, утверждение восьмилетнего плана повышения акцизов на сигареты в определенной степени подняло цены на табачные изделия, что положительно влияет на снижение потоков контрабанды в Европу в связи со снижением ценовых разрывов. Правительство имеет возможность и использует возможность получения консультаций Delegation of the European Union to Ukraine по формированию налоговой политики, в том числе в табачной отрасли.

Однако в Украине на табачном рынке до сих пор наблюдается довольно нездоровая ситуация, когда рост налогов не в полной мере перекладывается на цену и заставляет компании играть на понижение» (не повышая цены теми же темпами, что и рост налогов) для сохранения доли рынка. В этой погоне компании теряют прибыли, государство доходы (в том числе недополученные налоги с этих же неполученных доходов и НДС), а ценовые разрывы с европейскими ценами и ценами соседних стран оставляют стимулы для значительных потоков контрабанды сигарет из Украины. Так, действующее законодательство никоим образом не ограничивает производителей в продаже сигарет ниже уровня налогов и себестоимости, чем пользуются некоторые игроки табачного рынка, при этом никаким образом не отвечая на вопрос, каким же образом можно продавать сигареты по цене ниже суммы налогов, которая должна быть уплачена из них.

Напомним, что ранее для решения этой проблемы Минфин предложил ввести так называемый фискальный механизм. Концепция фискального механизма предполагает применение повышенной ставки минимального акцизного налогового обязательства (применение коэффициента 1.4) в случае декларирования цены сигарет ниже определенного уровня. Данный уровень будет определяться по простой формуле - ставка минимального акцизного налогового обязательства умноженная на 1.65.

Внедрение фискального механизма будет стимулировать производителей переводить сумму налогов в цену сигарет пропорционально повышению ставок, тем самым снижая ценовые разрывы с соседними странами и создавая предпосылки для снижения контрабанды в страны ЕС, что так беспокоит наших Европейских партнеров. Кроме этого указанный механизм позволит обеспечить стабильные поступления в государственный бюджет, что является не менее важной причиной поддержки законопроекта, который по определенным причинам не продвигается в стенах Кабмина уже несколько месяцев.