Москаль: боевики обстреляли здание Станично-Луганской райгосадминистрации

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Луганской областной госадминистрации Геннадия Москаля.

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"Под обстрелы из тяжелой артиллерии, минометов и систем залпового огня "Град" попали Сокольники, Крымское, Донецкий, Трехизбенка, Станица Луганская, Тошковка, Новотошкивка, Мирная Долина", говорится в сообщении.

Никто из мирных жителей не пострадал, но в результате обстрелов нанесен существенный ущерб инфраструктуре, жилому сектору и административным зданиям.

Самая сложная ситуация, по-прежнему, остается в Станице Луганской. В течение ночи террористы обстреливали из "Градов" опорный пункт вооруженных сил на въезде в Станицу, кроме того, под обстрел из тяжелой артиллерии и минометов попали улицы Букаева, Лебединского и Ломоносова. Здесь повреждены 6 и полностью уничтожены 3 жилых дома, а также несколько хозяйственных построек. Владельцы жилья выехали из поселка, спасаясь от войны, поэтому никто не пострадал.

Также, по словам Геннадия Москаля, после полуночи боевики проникли в Станицу и завязали ближний бой с украинским силовиками. Автоматными очередями повреждены несколько административных зданий в центре, в том числе разбиты окна в райгосадминистрации, управлении пенсионного фонда и "Укртелекоме". Кроме этого, поврежден газопровод по ул. Железнодорожная, сейчас там ведутся восстановительные работы.

Часть Станицы, а также поселки Ольховое, Болотенное, Малиновое и Ольховский дачный массив остаются без света. Без электроэнергии остаются и села Калиново-Борщеватое и Новоалександровка Попаснянского района, а без газа - Трехизбенка (Новоайдарский район) и Чернухино (Попаснянский район).