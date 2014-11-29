Боевики обстреляли Станицу Луганскую, поселок остался без света и тепла

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Москаля, за вчерашний день и минувшую ночь под обстрелы боевиков из различных видов оружия попали населенные пункты: Попасная, Трехизбенка, Счастье, Причепиловка, Артема, Макарово, Верхняя Ольховая, Геевка. Значительных разрушений и пострадавших среди мирного населения нет.

Наиболее интенсивным обстрелам подверглась Станица Луганская. Начиная с 22.00 поселок сначала обстреляли из систем залпового огня "Град", а затем - с 1.00 до 7.00 - продолжались непрерывные обстрелы из тяжелой артиллерии и минометов. Люди, оставшиеся в Станице, всю ночь сидели в подвалах. Информации о погибших и раненых нет.

По словам Москаля, в центре Станицы Луганской разбита центральная теплотрасса, из поврежденных труб бьет горячая вода. Отопление отключено, электроэнергии также нет.

Читайте такжеМоскаль: "Прозрение" Луганщины займет не менее 5 летКроме того, боевики обстреляли из артиллерии поселок Валуйское вблизи Станицы. По предварительным данным, там повреждены 18 жилых домов. Информации о раненых или погибших нет.