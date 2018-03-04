Евровидение-2018: Melovin рассказал об отношениях с экс-конкуренткой на нацотборе

Певец рассказал об отношениях с финалисткой нацотбора "Евровидения-2018".

Молодой украинский исполнитель MELOVIN, который завоевал право представлять Украину на международном конкурсе "Евровидение-2018", заявил, что у него нет конфликта с финалисткой нацотбора TAYANNA, говорится в "Светской жизни".

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"С TAYANNA мы всегда пересекались, мы всегда задавали друг другу какие-то вопросы, желали удачи. Нет конфликта между мной и TAYANNA. Есть конфликт между мной и кем-то там, чем-то, потому, возможно, кто-то считает меня конкурентом, кто-то завидует, другой еще что-то. Я не обращаю на это внимания", - отметил артист.

На вопрос Екатерины Осадчей, кого из финалистов второго полуфинала "Евровидение-2018" MELOVIN считает своим конкурентом, он ответил: "Я из Одессы. Меня воспитывала одесская семья, таки да. И меня научили такому факту, который, мне кажется, звучит всегда странно: "Главный конкурент – это ты в зеркале"".