До сих пор считалось, что его похоронили на территории Академии.

Ученый Грациано Раноккья из Пизанского университета определил, где захоронен Платона. Это ему удалось сделать, когда он расшифровал древние папирусы.

Эти папирусы нашли 300 лет назад на роскошной вилле возле Неаполя, где они столетиями лежали под толстым слоем вулканического пепла после извержения Везувия. Древние записи указывают, что Платона похоронили в Академии рядом с "Храмом муз" в Афинах. Это стало понятно благодаря новой интерпретации содержания папирусов, пишет Би-би-си.

"Текст радикально поенялся, и открыл ряд новых фактов о тогдашних философах. Среди наиболее важных новостей то, что Платон был похоронен в саду Академии в Афинах, рядом с так называемым Мусейоном. До сих пор считалось, что его похоронили на территории Академии", - прокомментировал Раноккьи.

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Расшифровывать папирусы ученым помогает искусственный интеллект. Команда специалистов под руководством Раноккьи смогла прочитать 1000 слов - около 30% текста и надеется полностью расшифровать древний документ за два года.

Кто такой Платон

Платон умер около 347 года до н. э. Он является одним из величайших греческих философов. Его учителем был Сократ, а учеником Аристотель и вместе они создали основы западной философии и науки.

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