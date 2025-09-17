Согласно новому исследованию, мумии, найденные в захоронениях в Китае и Юго-Восточной Азии, по-видимому, были высушены дымом.

Мумии чаще всего ассоциируются с Египтом, при этом самым древним из найденных египетских мумий около 4500 лет. Однако исследователи утверждают, что на другом конце света они нашли мумии на тысячи лет старше.

Как пишет NBC, согласно исследованию, опубликованному в журнале Proceedings of the National Academy of Science, в местах захоронения по всей Юго-Восточной Азии и в Китае были обнаружены мумии, которые были высушены дымом и оставлены в скорченном положении. При этом исследователи подсчитали, что их возраст составляет от 12 000 до 4 000 лет, что намного превышает возраст мумий, обнаруженных в Чили, которые ранее считались древнейшими в мире.

В исследовании были изучены 54 донеолитических захоронения из 11 археологических памятников на юге Китая и в Юго-Восточной Азии. Большое количество образцов было получено из Вьетнама и Гуанси-Чжуанского автономного района Китая, а меньшее — из Филиппин, Лаоса, Таиланда, Малайзии и Индонезии.

Останки людей были найдены в скорченных или присевших позах, часто со следами обжига. Исследователи заявили, что результаты подтверждают, что многие останки перед захоронением длительное время подвергались копчению на огне в процессе мумификации.

Останки "принадлежат изначальному сообществу охотников-собирателей, которое заселяло Юго-Восточную Азию в палеолите и продолжало обитать в таких местах, как Австралия и Новая Гвинея, вплоть до наших дней", — сказал профессор Питер Беллвуд, соавтор исследования.

Ранее самые древние известные мумии были найдены на территории современных Перу и Чили, где их изготовил народ рыболовов чинчорро около 7000 лет назад.

