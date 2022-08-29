Опубликован новый снимок галактики-призрака M74.

Ученые объединили данные телескопов, работающих в электромагнитном спектре, чтобы по-настоящему понять астрономические объекты.

Так, новые изображения галактики-призрака M74 демонстрируют возможности космических обсерваторий, работающих вместе на нескольких длинах волн.

Слева - изображение галактики, полученное космическим телескопом Хаббл. На нем можно рассмотреть более старые красные звезды и более молодые - видимые в синем цвете.

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Справа - изображение, полученное космическим телескопом имени Джеймса Уэбба, которое разительно отличается от снимка Хаббла. На нем видны массы газа и пыли в рукавах галактики и плотное скопление звезд в ее ядре.

Комбинированное изображение в центре объединяет эти два изображения, создавая поистине уникальный взгляд на эту спиральную галактику.

Таким образом, данные Хаббла и Уэбба дополняют друг друга, обеспечивая всестороннее представление о впечатляющей галактике M74.

Напомним, ранее телескоп "Джеймс Уэбб" прислал на Землю фото редчайшей галактики. На новом снимке изображена галактика под названием Колесо Телеги. Галактика Колесо Телеги расположена примерно в 500 миллионах световых лет от нас в созвездии Скульптора и представляет собой редкое зрелище. Ее внешний вид, очень похожий на вид колеса повозки, является результатом интенсивного события - столкновения между большой спиральной галактикой и меньшей галактикой.

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