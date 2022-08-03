Ученые NASA опубликовали новый снимок мощнейшего телескопа "Джеймс Уэбб".

Новейший космический телескоп "Джеймс Уэбб" прислал на Землю очередной снимок. На фото изображена галактика под названием Колесо Телеги.

Снимок опублкован на официальной странице NASA.

Мощное инфракрасное зрение "Уэбба" создало это детальное изображение Колеса Телеги и двух меньших галактик-компаньонов на фоне многих других галактик. По словам ученых, этот снимок дает новый взгляд на то, как галактика Колесо Телеги изменилась за миллиарды лет.

Как сообщается, галактика Колесо Телеги расположена примерно в 500 миллионах световых лет от нас в созвездии Скульптора и представляет собой редкое зрелище. Ее внешний вид, очень похожий на вид колеса повозки, является результатом интенсивного события - столкновения между большой спиральной галактикой и меньшей галактикой.

Галактика Колесо телеги имеет два кольца - яркое внутреннее и наружное красочное. Из-за этих отличительных особенностей астрономы называют ее "кольцевой". Галактики такого типа менее распространены, чем спиральные, такие как наш Млечный Путь.

Телескоп "Джеймс Уэбб": что о нем известно

25 декабря 2021 года НАСА запустило телескоп "Уэбба" стоимостью 10 миллиардов долларов США. Телескоп отправили в путешествие на 1,5 миллиона километров. Телескоп состоит из 18 шестиугольных зеркальных сегментов, объединенных в одно большое зеркало шириной 6,4 метра.

Телескоп был разработан для наблюдения за тусклым светом самых ранних звезд во Вселенной, возраст которых составляет около 13,8 миллиардов лет.

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