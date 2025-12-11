После "смерти" звезды она превращается в белого карлика, нейтронную звезду или черную дыру, но и они не могут существовать вечно.

Сколько еще будет существовать Вселенная - один из самых сложных вопросов, на которые пытаются ответить ученые. Новое теоретическое исследование, кажется, проливает немного света в эту тьму, пишет Earth.com.

Ученые Радбодского университета Неймегена (Нидерланды) Гейно Фальке, Михаэль Вондрак и Вальтер ван Суйлеком попытались ответить на этот вопрос, сочетая теории о гравитации общей относительности и поведение квантовых полей на сверхдлинных временных масштабах. Исследование предполагает, что не только черные дыры, но и другие сверхплотные тела, например, нейтронные звезды и белые карлики - не вечны. По расчетам исследователей, эти космические тела могут медленно испаряться из-за эффекта искривления пространства-времени и в конце концов взорваться.

Видео дня

Максимальный срок жизни нейтронных звезд исследователи вычислили как 10^{68} лет - число с 68 нулями, в миллиарды раз дольше текущего возраста Вселенной (13,8 миллиарда лет). Белые карлики продержатся еще дольше - до 10^{78} лет, а сверхмассивные черные дыры - аж 10^{96} лет. Но конец будет драматичным: когда объект станет нестабильным, он взорвется.

Эти открытия могут изменить представление о судьбе самых стабильных космических объектов. Будущие наблюдения, например, телескопами типа James Webb, помогут проверить теорию. Пока что это лишь теория, но она напоминает: даже самые прочные космические гиганты не вечны.

Другие новости космической науки

Как писал УНИАН, ученые впервые получили прямое доказательство существования темной материи. Телескоп NASA "Ферми" зафиксировал мощное гамма-излучение, имеющее форму, характерную для гало темной материи вокруг Млечного Пути. Сигнатуру, которую невозможно легко объяснить другими астрономическими процессами, поэтому исследователи предполагают, что это столкновение частиц темной материи.

Также мы рассказывали, что космический аппарат Juno впервые зафиксировал яркую зеленую всп ышку у северного полюса Юпитера. Ученые пока не могут однозначно объяснить явление: самая распространенная версия - удар мощной юпитерианской молнии, но возможно и свечение газов в верхних слоях атмосферы при столкновении с заряженными частицами.

Вас также могут заинтересовать новости: