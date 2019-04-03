Филиппинец пытался провезти через таможню более 700 живых тарантулов
15:51, 03 апреля 2019Мир
31 0
Тарантулы были конфискованы таможенной службой.
Более 700 тарантулов обнаружили в пачках из-под печенья и овсянки / flickr.com/craigmackay
Сотрудники таможни Филиппин нашли у мужчины 757 живых тарантулов, которые были завезены в девяти пачках из-под печенья и овсяной каши из Польши.
Читайте такжеВ Южной Америке открыли новый вид синих тарантулов
Как сообщает Philippine Star, житель Филиппин был задержан. Ему предъявили обвинения в соответствии с нарушением таможенного закона и закона о защите дикой природы.
Уточняется, что тарантулы были конфискованы таможенной службой. Их стоимость оценивается в $5,9 тыс.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter