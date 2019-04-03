Филиппинец пытался провезти через таможню более 700 живых тарантулов

Тарантулы были конфискованы таможенной службой.

Сотрудники таможни Филиппин нашли у мужчины 757 живых тарантулов, которые были завезены в девяти пачках из-под печенья и овсяной каши из Польши.

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Как сообщает Philippine Star, житель Филиппин был задержан. Ему предъявили обвинения в соответствии с нарушением таможенного закона и закона о защите дикой природы.

Уточняется, что тарантулы были конфискованы таможенной службой. Их стоимость оценивается в $5,9 тыс.