До сих пор подобные регулярные сигналы фиксировали только от нейтронных звезд.

Около десятилетия астрономы регистрировали загадочный радиосигнал из космоса, который повторялся каждые 2 часа. После длительного изучения той части космоса телескопами ученые, кажется, нашли объяснение этой загадке, пишет Independent.

Взрывы радиоизлучения со стабильным двухчасовым интервалом поступают из созвездия Большой Медведицы. Чтобы понять, что именно посылает этот сигнал, ученые задействовали несколько мощных телескопов, чтобы определить точно загадочного отправителя. Теперь исследователи считают, что взрывной радиосигнал поступает от двух мертвых звезд в этой части космоса.

По мнению ученых, две звезды - красный и белый карлики - вращаются вокруг друг друга очень близко и очень быстро. Поэтому их магнитные поля тесно взаимодействуют друг с другом. Поэтому с каждым оборотом звезд вокруг друг друга столкновение их магнитных полей генерирует взрывной радиосигнал, который и летит в сторону нашей части космоса.

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Ранее астрономы отслеживали такие долговременные радиоимпульсы только от нейтронных звезд. Но новое исследование впервые показывает, что подобные сигналы могут возникать в результате движения обычных звезд, замкнутых в двойной системе.

Эти импульсы являются короткими вспышками радиосигналов, которые могут длиться от секунд до минут. Они похожи, но все же заметно отличаются от быстрых радиовсплесков, которые тоже давно фиксируют астрономы, но до сих пор не смогли найти им объяснения.

Подробно результаты исследования описаны в новой статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

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Как писал УНИАН, кольца Сатурна скоро исчезнут. Навсегда они исчезнут примерно через 100 миллионов лет, когда их поглотит гравитация Сатурна. Однако значительно раньше они станут просто невидимыми для наблюдения с Земли.

Также мы рассказывали, что ученые нашли одну из крупнейших черных дыр размером в 36 миллиардов солнц. Она скрывается внутри "космической подковы".

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