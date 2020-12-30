Сразу четыре робота компании Boston Dynamics в честь Нового года вместе станцевали под песню 1962 года "Do You Love Me" группы The Contours, которая стала популярной благодаря фильму "Грязные танцы".
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Танец начинают два человекоподобных робота Atlas, затем к ним присоединяется робот-собака Spot, а в самом конце - еще и робот на колесах Handle.
Вместе они выполняют элементы разных танцевальных направлений, в том числе балетные па и движения из твиста, а робопес Spot иногда еще и "подпевает".
"Вся наша команда собралась вместе, чтобы отметить начало нового года, который, как мы надеемся, будет более счастливым", - отметили в Boston Dynamics.
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