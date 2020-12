Новогоднее поздравление от роботов Boston Dynamics показали под песню из фильма "Грязные танцы".

Сразу четыре робота компании Boston Dynamics в честь Нового года вместе станцевали под песню 1962 года "Do You Love Me" группы The Contours, которая стала популярной благодаря фильму "Грязные танцы".

Танец начинают два человекоподобных робота Atlas, затем к ним присоединяется робот-собака Spot, а в самом конце - еще и робот на колесах Handle.

Вместе они выполняют элементы разных танцевальных направлений, в том числе балетные па и движения из твиста, а робопес Spot иногда еще и "подпевает".

"Вся наша команда собралась вместе, чтобы отметить начало нового года, который, как мы надеемся, будет более счастливым", - отметили в Boston Dynamics.

Автор: Александр Топчий