Ученые впервые обнаружили необычные шумы в 2014 году, когда использовали подводные планеры для проведения акустического обследования Марианской впадины.

Исследователи наконец-то определили источник загадочных шумов, доносящихся из самой глубокой океанской впадины. Странные звуки, описанные как шумы "биотванга", немного похожи на звуки звездолетов из научно-фантастических фильмов и на самом деле являются криками китов Брайда (Balaenoptera edeni).

Киты могут использовать эти крики, чтобы определять местонахождение друг друга, говорят исследователи, пишет LiveScience.

Ученые впервые обнаружили необычные шумы в 2014 году, когда использовали подводные планеры для проведения акустического обследования Марианской впадины - самой глубокой в ​​мире океанской впадины, которая простирается более чем на 2400 километров к югу от Японии и имеет максимальную глубину 10 935 метров.

Звук биотванга можно разбить на две отдельные части: во-первых, низкий, ворчливый звук, который отражается в глубине; и во-вторых, пронзительный металлический звон, который исследователи сравнили со звуками, издаваемыми космическими кораблями в "Звездном пути" и "Звездных войнах".

Эти звуки изначально озадачили ученых. Но в 2016 году исследователи обнаружили, что биотванг, скорее всего, был криком крупных усатых китов, таких как синие киты (Balaenoptera musculus) или горбатые киты (Megaptera novaeangliae). Однако эти звуки не совпадали ни с одним известным криком китов.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Marine Science, исследователи наконец смогли доказать, что эти звуки издают киты Брайда, отчасти благодаря новым инструментам искусственного интеллекта (ИИ), которые проанализировали более 200 000 часов аудиозаписей, содержащих различные звуки океана.

Исследователи сильно подозревали, что за биотвангом стояли киты Брайда, когда заметили 10 китообразных, плавающих около Марианских островов, и записали, как девять из них издавали характерный звук.

"Один раз это совпадение. Дважды - случайность. Девять раз это определенно кит Брайда", - рассказала ведущий автор исследования Энн Аллен, океанограф из Научного центра рыболовства на островах Тихого океана Национального управления океанографии и атмосферы.

Но чтобы окончательно доказать, что именно киты Брайда издавали звуки, команда сопоставила возникновение шумов с миграционными путями этого вида, что означало сортировку многолетних аудиозаписей, полученных станциями мониторинга по всему Марианскому архипелагу и его окрестностям.

Они ускорили этот процесс, используя ИИ для преобразования биотванга в изображения, известные как спектрограммы, которые можно было легко отличить от других шумов с помощью алгоритма машинного обучения.

Исследование также показало, что биотванг можно услышать только в северо-западной части Тихого океана, несмотря на то, что киты Брайда бродят по гораздо более обширной территории, что говорит о том, что только определенная популяция китов издает этот шум.

Данные также показали всплеск звуков биотванга в 2016 году, когда повышение температуры океана, вызванное явлением Эль-Ниньо, привело к увеличению числа китов Брайда, посещающих этот район.

До сих пор неясно, почему эти звуки звучат так странно, но у исследователей есть догадка, почему они издаются.

"Возможно, они используют биотванг как контактный сигнал, своего рода "Марко Поло" океана", - сказал Аллен. "Но нам нужно больше информации, прежде чем мы сможем сказать наверняка".

Новости об изучении океана

Океаны часто считаются тихими, но на самом деле они полны жутких звуков. Они полны разнообразных видов, которые издают странные звуки, такие как хрюканье, хлопки и визги. Эти звуки служат формой общения, позволяя им отпугивать соперников, подавать сигналы тревоги и даже привлекать потенциальных партнеров.

Среди них сельдь - небольшая серебристая рыба, которая часто встречается большими стаями в Северной Атлантике и Тихом океанах. И оказывается, сельдь общается с помощью подводных звуков, производимых при высвобождении газа из ее тел, или просто пукая.

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